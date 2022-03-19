Из Украины в пятницу, 18 марта, через пункт пропуска на границе с Молдовой выехали 11 сотрудников посольства Беларуси. Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, пишет zerkalo.io.

По его словам, 11 дипломатов и два члена их семей приехали на границу на семи автомобилях.

Досмотр на границе длился всю ночь.

Также посол Беларуси в Украине прокомментировал телеканалу ОНТ случай на погранпереходе Могилев-Подольский, во время которого украинский пограничник попытался вручить белорусскому послу в Киеве Игорю Соколу "30 сребреников" для председателя Госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо.