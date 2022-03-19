Из Украины выехали 11 белорусских дипломатов [ Редактировать ]
Из Украины в пятницу, 18 марта, через пункт пропуска на границе с Молдовой выехали 11 сотрудников посольства Беларуси. Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, пишет zerkalo.io.
По его словам, 11 дипломатов и два члена их семей приехали на границу на семи автомобилях.
Досмотр на границе длился всю ночь.
Также посол Беларуси в Украине прокомментировал телеканалу ОНТ случай на погранпереходе Могилев-Подольский, во время которого украинский пограничник попытался вручить белорусскому послу в Киеве Игорю Соколу "30 сребреников" для председателя Госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо.
Если командующий пограничными войсками Украины Дайнеко заставляет своих офицеров собирать эти монеты на паперти, чтобы потом кому-то что-то передавать, то это, наверное, не совсем благовидные поступки. Моя машина как посла была полностью досмотрена, распакована, даже внутренние элементы обшивки снимались, личные вещи были досмотрены.
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