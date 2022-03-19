Украинские военные взорвали железнодорожный мост на границе с россией [ Редактировать ]
Украинские военные взорвали железнодорожный мост на границе с рф. Власти рф планировали использовать этот мост для личных целей. Об этом сообщает глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий в своем Telegram-канале.
Отмечается, что железнодорожный мост на границе с рф подорвали разведчики и члены батальона "Азов". Билецкий указал, что власти рф планировали поставлять оккупантам боеприпасы и провизию.
Главное управление разведки и ТрО "Азов" провели совместную спецоперацию возле границ россии. Взорвали железнодорожный мост, которым оккупанты планировали подвозить боеприпасы и провизию.
по теме
Трое российских астронавтов прибыли на Международную космическую станцию, одетые в желто-синие комбинезоны
В ходе полномасштабного российского вторжения путем решения вопроса вооружения Украины является предоставление советских типов авиации и систем противовоздушной обороны третьими странами
Из Украины в пятницу, 18 марта, через пункт пропуска на границе с Молдовой выехали 11 сотрудников посольства Беларуси
В субботу, 19 марта, проходит пресс-конференция с российскими пленными
По состоянию на вечер субботы, 19 марта, оккупанты отступают от Николаева