Украинские военные взорвали железнодорожный мост на границе с рф. Власти рф планировали использовать этот мост для личных целей. Об этом сообщает глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий в своем Telegram-канале.

Отмечается, что железнодорожный мост на границе с рф подорвали разведчики и члены батальона "Азов". Билецкий указал, что власти рф планировали поставлять оккупантам боеприпасы и провизию.