"Украина испугала путина демократией" - Борис Джонсон [ Редактировать ]
Борис Джонсон / Фото: Picture Alliance
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Украина испугала путина демократией.
Заявления премьера:
- "Конечно же, путин не верил, что Украина в обозримом будущем станет членом НАТО. Он прекрасно знал, что никакие боеголовки на украинской земле размещать не будут. Да и в ту мифическую чушь, которую он написал про "историю русского народа", он тоже не верит.
- Я не думаю, что дело в этом. Я думаю, что он боится Украину по совершенно другой причине. Он боится потому что в Украине есть свободная пресса. В Украине есть свободные выборы. И с каждым годом, когда Украина становилась все ближе, хоть и не без ошибок, к свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся украинского примера все сильнее.
- И он боялся, что это неизбежно случится с ним, потому что в путинской россии тебя сажают на 15 лет в тюрьму за то, что ты называешь вторжение вторжением. А если ты хочешь побороться с путиным на выборах, тебя или отравят или застрелят.
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