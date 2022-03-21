Словения в ближайшее время вернет дипломатов в Киев [ Редактировать ]
Премьер-министр Словении Янез Янши сообщил о решении правительства вернуть словенских дипломатов в Киев. Он добавил, что Любляна работает над тем, чтобы аналогичный шаг предпринял Евросоюз.
Об этом сообщается в Twitter премьера Словении.
"Власти Словении скоро отправят своих дипломатов обратно в Киев", - написал Янши.
По его словам, это будут волонтеры. Премьер добавил, что Словения работает над тем, чтобы Евросоюз также вернул своих дипломатов в Киев.
"Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", - подчеркнул Янши.
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