Премьер-министр Словении Янез Янши сообщил о решении правительства вернуть словенских дипломатов в Киев. Он добавил, что Любляна работает над тем, чтобы аналогичный шаг предпринял Евросоюз.

Об этом сообщается в Twitter премьера Словении.

"Власти Словении скоро отправят своих дипломатов обратно в Киев", - написал Янши.

По его словам, это будут волонтеры. Премьер добавил, что Словения работает над тем, чтобы Евросоюз также вернул своих дипломатов в Киев.

"Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", - подчеркнул Янши.