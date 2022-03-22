Израильский премьер-министр Беннет собирается посетить Киев - СМИ [ Редактировать ]
Израильский премьер-министр Нафтали Беннет попросил службу безопасности Израиля "Шабак" подготовиться к возможному визиту в Киев для переговоров о прекращении огня. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на Ynet.
Сотрудники службы безопасности Израиля считают, что такой визит станет "кошмаром" в плане безопасности, учитывая российские бомбардировки.
Израильские официальные лица сообщили украинским коллегам, что Беннет не поедет "для фотосессии" и приедет только в том случае, если Украина и россия будут близки к достижению компромисса, чтобы помочь им дойти до соглашения.
В канцелярии премьер-министр сказали, что не могут сразу комментировать сообщения. Беннет уже посетил президента россии владимира путина в Москве.
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