Израильский премьер-министр Нафтали Беннет попросил службу безопасности Израиля "Шабак" подготовиться к возможному визиту в Киев для переговоров о прекращении огня. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на Ynet.

Сотрудники службы безопасности Израиля считают, что такой визит станет "кошмаром" в плане безопасности, учитывая российские бомбардировки.

Израильские официальные лица сообщили украинским коллегам, что Беннет не поедет "для фотосессии" и приедет только в том случае, если Украина и россия будут близки к достижению компромисса, чтобы помочь им дойти до соглашения.

В канцелярии премьер-министр сказали, что не могут сразу комментировать сообщения. Беннет уже посетил президента россии владимира путина в Москве.