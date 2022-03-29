Україна не може порушити кримінальні справи проти Лаврова та Путіна - Венедіктова [ Редактировать ]
Україна не може порушити кримінальні справи проти двох російських чиновників - Лаврова та Путіна. Про це в ефірі національного телемарафону заявила генпрокурорка Ірина Венедиктова.
За її словами, в очільника МЗС і президента держави-агресора є "дипломатичний імунітет".
Проте Венедиктова наголосила, що справи проти них може порушити прокурор Міжнародного кримінального суду й інші вищі міжнародні юрисдикції.
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