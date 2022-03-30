Російські окупанти використали фосфорні снаряди для обстрілу Мар’їнки на захід від Донецька. У місті виявили з десяток загорянь, їх ліквідували рятувальники. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине - постраждалих серед цивільних немає, але пошкоджено кілька будинків. Крім того, внаслідок обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.

"Росія вбиває цивільних! Сьогодні росіяни поранили ще сімох мирних мешканців Донеччини: 5 у Вугледарі, 1 у Мар'їнці та 1 в Авдіївці. Крім того, у Бахмуті надано допомогу двом цивільним, пораненим на Луганщині. Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - повідомив очільник області.