Мар’їнку на Донеччині обстріляли фосфорними снарядами - ОВА [ Редагувати ]
Російські окупанти використали фосфорні снаряди для обстрілу Мар’їнки на захід від Донецька. У місті виявили з десяток загорянь, їх ліквідували рятувальники. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Також під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине - постраждалих серед цивільних немає, але пошкоджено кілька будинків. Крім того, внаслідок обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.
"Росія вбиває цивільних! Сьогодні росіяни поранили ще сімох мирних мешканців Донеччини: 5 у Вугледарі, 1 у Мар'їнці та 1 в Авдіївці. Крім того, у Бахмуті надано допомогу двом цивільним, пораненим на Луганщині. Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - повідомив очільник області.
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