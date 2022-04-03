Президентка Європарламенту прокоментувала свідчення про воєнні злочини окупантів в Київській області [ Редагувати ]
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прокоментувала свідчення про воєнні злочини російської армії в містах Київської області, які були звільнені від російської окупації.
За словами Мецоли, вона "вражена" діями російських військових у Бучі та інших деокупованих регіонах.
Це холодна реальність воєнних злочинів Путіна. Світ повинен знати, що відбувається. Мають бути запроваджені жорсткіші санкції. Злочинці та їхні командири повинні бути притягнуті до відповідальності.
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