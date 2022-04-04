З міста Гомеля у Білорусі російські фашисти вивозять підбиту техніку, сховавши її від сторонніх очей.

Про це пише голова правління "Стоп корупції" Ігор Бондарчук у Facebook.

"Щоб ні в кого не виникло сумнівів у тому, що "спецоперація йде суворо за планом". А "спецоперація" із орківським командуванням не очікувала такої потужної відсічі ЗСУ та українського народу! Слава Героям України!", - каже Бондарчук.