Міжнародні ЗМІ та політики активно публікують фото та відео наслідків "руского міра"

Українська армія видворила ворога за межі Київської області. Після себе росіяни залишили тіла десятків убитих цивільних просто неба, а також вщент зруйновані та пограбовані будинки.

У Бучі виявили братську могилу, там заховано близько 3 сотень людей. Сьогодні про ці звірства російських орків дізнався весь світ. Міжнародні ЗМІ та політики активно публікують фото та відео наслідків "руского міра", а волонтерські організації збирають докази воєнних злочинів армії РФ.

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