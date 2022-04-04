Світ дізнався про воєнні злочини рф у Київській області: волонтерські організації збирають докази [ Редагувати ]
Українська армія видворила ворога за межі Київської області. Після себе росіяни залишили тіла десятків убитих цивільних просто неба, а також вщент зруйновані та пограбовані будинки.
У Бучі виявили братську могилу, там заховано близько 3 сотень людей. Сьогодні про ці звірства російських орків дізнався весь світ. Міжнародні ЗМІ та політики активно публікують фото та відео наслідків "руского міра", а волонтерські організації збирають докази воєнних злочинів армії РФ.
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