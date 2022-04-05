На Київщині після російської навали зруйновано п’ять мостів (фото) [ Редагувати ]
В Київській області після російської навали зруйновано п’ять мостів. За оцінками Мінінфраструктури, на відновлення кожного потрібно щонайменше 2-3 місяці.
Зруйновані мости на Київщині:
- міст на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп, Стоянка;
- міст між с. Буча та м. Ірпінь;
- міст через р. Буча, на дорозі Т-10-01;
- міст на дорозі Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня км 6+000;
- міст на дорозі М-07 Київ - Ковель - Ягодин км 23+000 через р. Ірпінь в Гостомелі.
Рух понищеною трасою Київ - Чоп планують відновити уже за кілька тижнів.
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