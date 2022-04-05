Заступниця голови відділу ЦК Трудової партії Кореї, сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон заявила, що ядерні сили країни виконають свій обов'язок у разі військової конфронтації з Південною Кореєю. Про це йдеться у заяві Кім Йо Чжон, яку опублікувало агенство ЦТАК.

У разі, якщо Південна Корея обере військову конфронтацію з нами, нашим ядерним бойовим силам неминуче доведеться виконувати свій обов'язок.

Сестра диктатора зазначила, що якщо Південна Корея не здійснить військових дій проти КНДР, то вона "не розглядатиметься як мета нашого нападу".

1 квітня міністр оборони Південної Кореї Со Ук заявив, що армія може завдати удару по місцях пуску ракет і командним об'єктам у КНДР, якщо Пхеньян направить ракети проти Сеула. У КНДР пригрозили, що у разі превентивного удару Північна Корея "жорстоко" знищить основні цілі в Південній Кореї.