Сестра Кім Чен Іна пригрозила Південній Кореї ядерною зброєю [ Редагувати ]
Заступниця голови відділу ЦК Трудової партії Кореї, сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон заявила, що ядерні сили країни виконають свій обов'язок у разі військової конфронтації з Південною Кореєю. Про це йдеться у заяві Кім Йо Чжон, яку опублікувало агенство ЦТАК.
У разі, якщо Південна Корея обере військову конфронтацію з нами, нашим ядерним бойовим силам неминуче доведеться виконувати свій обов'язок.
Сестра диктатора зазначила, що якщо Південна Корея не здійснить військових дій проти КНДР, то вона "не розглядатиметься як мета нашого нападу".
1 квітня міністр оборони Південної Кореї Со Ук заявив, що армія може завдати удару по місцях пуску ракет і командним об'єктам у КНДР, якщо Пхеньян направить ракети проти Сеула. У КНДР пригрозили, що у разі превентивного удару Північна Корея "жорстоко" знищить основні цілі в Південній Кореї.
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