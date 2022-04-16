У президента побіцяли звільнити всі окуповані території на півдні [ Редагувати ]
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що влада не забуває про міста й села на півдні України, що тимчасово опинилися під окупацією росії, всіх буде звільнено.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.
Херсон, Олешки, Нова Каховка, Скадовськ, Генічеськ. Бердянськ, Мелітополь, Токмак, Василівка. Не забуваємо про міста й села на півдні України, що тимчасово опинилися під кривавою та варварською російською окупацією. Всіх своїх обов'язково звільнимо та повернемо свободу й цивілізацію.
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