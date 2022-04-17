Президент України підписав указ, згідно з яким 186 захисників України нагороджуються орденами та медалями За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це свідчить указ Президента України.

Військовослужбовці нагороджені орденами Богдана Хмельницького , "За мужність", Данила Галицького, а також медалями "За військову службу України", "Захиснику Вітчизни". Зазначається, що серед 186 нагороджених присутні 13 військовослужбовців Головного управління розвідки, два працівники Служби безпеки України та один боєць Національної гвардії України.