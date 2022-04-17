Зеленський нагородив 186 захисників України орденами і медалями [ Редагувати ]
Президент України підписав указ, згідно з яким 186 захисників України нагороджуються орденами та медалями За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України.
Про це свідчить указ Президента України.
Військовослужбовці нагороджені орденами Богдана Хмельницького , "За мужність", Данила Галицького, а також медалями "За військову службу України", "Захиснику Вітчизни". Зазначається, що серед 186 нагороджених присутні 13 військовослужбовців Головного управління розвідки, два працівники Служби безпеки України та один боєць Національної гвардії України.
по темі
В середу, 13 квітня, президент України звернувся до всесвітньої спільноти з проханням забезпечити Україну необхідною зброєю
Ненависть має програти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна не повинна втрачати можливості зупинити війну дипломатичним шляхом
У України немає іншого вибору, окрім як сідати за стіл переговорів з російською федерацією
Російські окупанти завдали ракетного удару по вокзалу в Краматорську, де у той момент перебували майже 4 тисячі цивільних