На Великдень окупанти завдали ракетного удару по Авдіївському коксохімічному заводу (фото) [ Редагувати ]
Російські окупанти на Великдень обстріляли з реактивних систем залпового вогню Авдіївський коксохімічний завод. Пошкоджено цехи підприємства.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
"Збройними силами Росії із застосуванням реактивної системи залпового вогню здійснено черговий обстріл міста Авдіївки Донецької області", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Зазначається, що ракетного удару зазнав Авдіївський коксохім. Пошкоджена одна з коксохімічних батарей, ТЕЦ і цех уловлювання. Повна інформація про руйнування уточнюється.
За фактом обстрілу порушено кримінальну справу за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).
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