В Одесі під час ракетного обстрілу загинула вагітна дівчина з чоловіком [ Редагувати ]
В Одесі 23 квітня під час ракетного удару росіян по багатоповерхівці загинуло молоде подружжя.
Про це повідомляють у соцмережах близькі пари, життя яких обірвали російські окупанти.
Зазначається, що їх звали Міла та Богдан. Загибла дівчина була вагітною.
"В одну секунду ми втратили вас... Моя дорога і мила дівчинка!!! Яка ж ви були чудова, світла і добра сім'я. Ви чекали дитину і життя тільки починалося. росії немає прощення! Немає слів, щоб висловити всі почуття до російської влади, яка видає такі накази! Це біль і втрата, яку не відшкодувати нічим і ніколи! Немає сенсу ставити питання, як російській владі з цим жити, жити, забираючи життя інших, знищуючи долі. Живуть люди! А нелюди - вигадана раса. Якій ніколи не зрозуміти, не відчути і не усвідомити всього жаху, який вона творить на цій Землі", - йдеться у дописі на Facebook.
23 квітня росія обстріляла ракетами Одесу. Один із боєприпасів влучив у 16-поверховий житловий будинок. За різними даними, внаслідок удару загинули восьмеро людей, близько 20-ти отримали поранення.
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