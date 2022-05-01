Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України провели телефонну розмову, під час якої обговорили запит Білого дому до Конгресу про надання Києву допомоги на $33 млрд. Про це повідомив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Секретар наголосив на твердій підтримці Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям жорстокої агресії Росії"

Держсекретар представив нову інформацію щодо повернення американських дипломатів до Києва "в найкоротші терміни".

Американські дипломати цього тижня вперше від початку збройного вторгнення Росії до Україні побували з візитом у Львові. Держдеп зазначав, що про постійну роботу в Україні поки що не йдеться.

Президент США Джо Байден раніше попросив Конгресу виділити $33 млрд. на допомогу Україні. Ще частину він сподівається зібрати за рахунок нового закону, який дозволить вилучати заморожене у США російське майно на користь України.

У Держдепартаменті не виключають, що заблоковані у зв'язку із санкціями Заходу активи Центробанку РФ будуть спрямовані на потреби України.