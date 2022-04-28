США вивчають можливість передачі Україні заморожених активів Центробанку росії [ Редагувати ]
Американська влада вивчає можливість передачі Україні заморожених у США активів Центробанку росії. Про заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті з асигнувань Сенату Конгресу щодо можливості фактичної конфіскації заморожених авуарів ЦБросії та коштів великих російських підприємців.
Коли справа стосується конфіскації, питання полягає в тому, чи є у нас належні положення [законодавства], повноваження цивільного та кримінального права щодо конфіскацій. Міністерство юстиції США вивчає це. Знаю, що є низка ідей, які я знаходжу вагомими і які стосуються пошуку шляхів використання цих активів, щоб підтримати Україну. Коротке питання полягає в тому, що співробітники Міністерства юстиції США розглядають усе це.
Ми дуже тісно працюємо разом з міністерствами фінансів та юстиції США, щоб вивчити, як можемо ефективно заморожувати активи та сприяти їх конфіскації. І у нас, як ви знаєте, введені блокуючі санкції щодо низки різних фізичних осіб та інститутів, які фактично заморожують їхню власність у Сполучених Штатах.
Сенатор Патрік Ліхи (демократ, від штату Вермонт), який поставив йому питання на цю тему, стверджував, що в Федеральній резервній системі США (виконує функції центробанку) заморожено майже $100 млрд Центробанку росії.
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