Американська влада вивчає можливість передачі Україні заморожених у США активів Центробанку росії. Про заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті з асигнувань Сенату Конгресу щодо можливості фактичної конфіскації заморожених авуарів ЦБросії та коштів великих російських підприємців.

Коли справа стосується конфіскації, питання полягає в тому, чи є у нас належні положення [законодавства], повноваження цивільного та кримінального права щодо конфіскацій. Міністерство юстиції США вивчає це. Знаю, що є низка ідей, які я знаходжу вагомими і які стосуються пошуку шляхів використання цих активів, щоб підтримати Україну. Коротке питання полягає в тому, що співробітники Міністерства юстиції США розглядають усе це.

Ми дуже тісно працюємо разом з міністерствами фінансів та юстиції США, щоб вивчити, як можемо ефективно заморожувати активи та сприяти їх конфіскації. І у нас, як ви знаєте, введені блокуючі санкції щодо низки різних фізичних осіб та інститутів, які фактично заморожують їхню власність у Сполучених Штатах.