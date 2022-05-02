Окупанти обстріляли склад із зерном в Дніпропетровській області [ Редагувати ]
Окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Зафіксовано приліт ворожої ракети.
У нас знову "приліт" у Синельниківському районі. Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад з зерном.
За словами керівника регіону попередньо, постраждалих немає.
Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади.
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