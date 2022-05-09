"Путин превратился в жалкого диктатора": "Рупор кремля" опублікував матеріали з критикою війни в Україні (фото) [ Редагувати ]
На головній сторінці пропагандистського ресурсу Lenta.ru 9 травня з'явилася низка матеріалів, у яких критикують російське військове вторгнення до України та володимира путіна.
Матеріали на веб-сайті опублікували самі співробітники видання. Наразі статті вже не доступні, але вони збереглися у веб-архіві.
На сайті "Ленты.ру" замінили майже 20 матеріалів, опублікованих редакцію 8 і 9 травня, на повідомлення з іншими заголовками. Серед іншого були такі матеріали:
- "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика" (сообщение видно в веб-архиве главной страницы сайта);
- "Россия бросает трупы своих солдат в Украине" (веб-архив);
- "Минобороны солгало родственникам погибших на крейсере "Москва" (веб-архив);
- "Ближайший соратник Путина захотел вернуть Россию на 100 лет назад" (веб-архив);
- "Зеленский оказался круче Путина" (веб-архив);
- "Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века" (веб-архив);
- "Российская элита оказалась ничтожно безвольной" (веб-архив);
- "Российские власти запретили журналистам говорить про негатив" (веб-архив);
- "Россия полностью уничтожила Мариуполь" (веб-архив);
- "Россия угрожает уничтожить весь мир" (веб-архив);
- "Войной легче прикрыть провалы в экономике". Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть" (веб-архив).
Усі публікації починалися з дисклеймера про те, що "материал не согласован с руководством", а за його публікацію "администрация президента раздаст изданию звездюлей".
Насамкінець йшлося, що відповідальність на себе беруть керівник відділів "Экономика" та "Среда обитания" Єгор Поляков і редактор цих відділів Олександра Мірошникова.
Нагадаємо, що раніше 9 травня зламали розклад у кабельних мережах "Ростелекому", МТС і "НТВ-Плюс". У сітці телеканалів показали написи щодо війни в Україні. Також про атаку хакерів повідомив Rutube, відеосервіс тимчасово недоступний.
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