На головній сторінці пропагандистського ресурсу Lenta.ru 9 травня з'явилася низка матеріалів, у яких критикують російське військове вторгнення до України та володимира путіна.

Матеріали на веб-сайті опублікували самі співробітники видання. Наразі статті вже не доступні, але вони збереглися у веб-архіві.

На сайті "Ленты.ру" замінили майже 20 матеріалів, опублікованих редакцію 8 і 9 травня, на повідомлення з іншими заголовками. Серед іншого були такі матеріали:

"Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика" (сообщение видно в веб-архиве главной страницы сайта);

"Россия бросает трупы своих солдат в Украине" (веб-архив);

"Минобороны солгало родственникам погибших на крейсере "Москва" (веб-архив);

"Ближайший соратник Путина захотел вернуть Россию на 100 лет назад" (веб-архив);

"Зеленский оказался круче Путина" (веб-архив);

"Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века" (веб-архив);

"Российская элита оказалась ничтожно безвольной" (веб-архив);

"Российские власти запретили журналистам говорить про негатив" (веб-архив);

"Россия полностью уничтожила Мариуполь" (веб-архив);

"Россия угрожает уничтожить весь мир" (веб-архив);

"Войной легче прикрыть провалы в экономике". Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть" (веб-архив).

Усі публікації починалися з дисклеймера про те, що "материал не согласован с руководством", а за його публікацію "администрация президента раздаст изданию звездюлей".

Насамкінець йшлося, що відповідальність на себе беруть керівник відділів "Экономика" та "Среда обитания" Єгор Поляков і редактор цих відділів Олександра Мірошникова.

Нагадаємо, що раніше 9 травня зламали розклад у кабельних мережах "Ростелекому", МТС і "НТВ-Плюс". У сітці телеканалів показали написи щодо війни в Україні. Також про атаку хакерів повідомив Rutube, відеосервіс тимчасово недоступний.