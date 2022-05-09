"На ваших руках кров тисяч українців": у росії хакнули телеканали [ Редагувати ]
Вночі та вранці жителі росії, які бажали подивитись святкову телепрограму, натикалися на такі записи: "На ваших руках кровь тысяч украинцев".
Такий запис з'явився як мінімум на телеканалах:
- МТС,
- НТВ-плюс,
- Ростелеком,
- заставка Winx.
Колишня кандидатка у президенти росії Ксенія Собчак написала:
Цікаво, кого саме зламали. Чия голова полетить із плечей.
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