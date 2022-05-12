Мешканець Дніпра планував здійснити теракт у Запоріжжі. Співробітники СБУ затримали виконавця та запобігли злочину. Про це повідомляє пресслужба Telegram-каналу СБУ.

Зловмисником виявився мешканець Дніпра, 1996 року народження.

Злочинець планував здійснити теракт у центрі Запоріжжя на об’єкті масового скупчення людей.

Чоловік самостійно виготовив вибуховий пристрій та замаскував його під милицю.

Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження – начинив вибухівку елементами вражаючої дії: цвяхами та болтами.

Аби уникнути підозр, злочинець прибув до Запоріжжя за два дні до запланованої дати теракту.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали чоловіка у його "підпільному" помешканні. Вибухівку було знешкоджено.