Часто під удари російської авіації потрапляють мирні люди, вулиці, та об'єкти соціальної інфраструктури.

Сєвєродонецьк - місто, яке ворог намагається взяти за будь-яку ціну. Ситуація там схожа на ситуацію у Маріуполі. Це місто - неокуповане. Але його теж російські терористи намагаються заблокувати. Гуманітарна ситуація там - критична. У Сєвєродонецьку немає ані води, ані газу, ані їжі. Та попри все над містом майоріє український прапор. Більше про ситуацію там - у матеріалі Руслана Смєщука.

Если я уеду - кто будет развозить? Многие водители боятся куда мы обычно ездим.

Юрій - волонтер. Один із тих, хто залишився в місті. Він розбитими вулицями Сєвєродонецька розвозить і роздає людям їжу. Часто під звуки прильотів.

Юрій, волонтер:

Чего бояться? Все когда-нибудь умрем…но кто-то умрет так, а умереть, принося людям пользу - мне кажется, это супер.

Це не бравада. Тут постійно гинуть люди. Їх накривають, як цього чоловіка, і чекають, коли зможуть вивезти тіло із двору. А живі - постійно ховаються в підвалах.

Два раза в день выбегаем, потому что грады прилетают, снаряды…иногда выходим на улицы. Бах - ну вот начинается. Вы тоже аккуратнее.

В последнее время стреляют, стреляют, стреляют. Уже сил нет - и смыкают ночью. И детки дергаются. Очень тяжело.

У Сєвєродонецьку надскладна гуманітарна ситуація. Води та їжі - майже немає. Міські комунікації - геть зруйновані.

Наталія, жителька Сєвєродонецька:

На улице и воду кипятим и кушать готовим…сами на улице. Мы за газ, за воду, за свет - уже забыли…что это такое. Водой умываемся дождевой…набираем. А когда везет - и привозят вот - набираем себе на чай, на еду.

Коли тихо - люди виходять із підвалів і збираються разом біля вогнищ. Це такі собі центри життя.

Через постійні обстріли міста, а бої зараз ідуть під самим Сєвєродонецьком - евакуювати жителів, навіть до найближчого Лисичанська часто неможливо. Деякі люди, особливо старі, схоже, просто прийняли свою долю.

Наразі Сєвєродонецьк - у підковоподібному оточенні. Його тил - сусідній Лисичанськ, що за Сіверським Донцем, там теж постійні обстріли.

Пiсля взяття росіянами Попасної обстрілюється і так звана дорога життя Лисичанськ-Бахмут. Окрім артилерії, ворог застосовує авіацію - і тоді на небі залишаються ось такі сліди від бомбардувальників та ракет, якими їх намагаються збити.

Часто під удари російської авіації потрапляють мирні люди, вулиці, та об'єкти соціальної інфраструктури.

Це наслідки сьогоднішнього бомбардування росіянами одного із агропідприємств в районі Бахмута. Техніки, військових - там не було. На жаль, є жертви. Проте навіть за таких умов значна кількість місцевих жителів не збирається виїжджати у безпечніші регіони.

За что ехать? За пенсию? Вон в Днепре квартира 5000 в месяц, говорят. Нам остается только одно - сидеть и ждать.

Наразі росіяни зосередили на Сєвєродонецькому напрямку значні сили, можливо, найбільші на Сході України.