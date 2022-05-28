росія втратила третину сучасних танків [ Редагувати ]
За три місяці повномасштабної війни проти України росія втратила понад 30% модерних танків. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.
Серйозні втрати росії у танках підтверджуються розконсервацією росіянами радянських моделей.
За даними Генштабу ЗСУ, окупанти позбулися вже 1330 одиниць танків.
До війни проти України росія мала на озброєнні близько 3 тисяч сучасних танків і вже понад 30% знищили наші захисники за 3 місяці війни. Ну, за 6 місяців ця цифра тільки збільшиться.
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