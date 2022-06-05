Операція "мілітаризація". Німеччина планує створити найбільшу армію в Європі. Раніше така заява налякала б не одну країну. Але не зараз. Після повномасштабного нападу росії на Україну країни ЄС одна за одною озброюються і переглядають свою перспективу.

Про німецькі плани щодо розбудови армії - розкаже Тетяна Логунова.

Ця промова Олафа Шольца в парламенті без сумніву увійде в історію сучасної Німеччини, як одна із ключових. Світ змінився і німці, які раніше соромилися навіть говорити про військову міць, кардинально змінили позицію. Країна бере курс на укріплення власної обороноздатності та створення найбільшої армії в Європі.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Ми плануємо зробити квантовий стрибок. Німецька армія стане найбільшою конвенційною європейською армією в НАТО. І ми зробимо все можливе для вдосконалення архітектури нашої безпеки, включно з кібербезпекою.

Щоб реалізувати ці амбітні плани, німці створять спеціальний фонд Бундесверу. Про його заснування вже домовилися правлячі та опозиційні партії. З бюджету та за рахунок залучення кредитів фонд отримає рекордні 100 мільярдів євро, які підуть на фінансування армії.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Наша мета - конкурентоспроможна та сучасна німецька армія, яка має належне оснащення і здатна захистити країну та її партнерів.

На що витратять гігантські суми - вже довідалися журналісти. Уряд планує закупити для Бундесверу нову авіацію: винищувачі "Єврофайтер", F-35 та нові транспортні літаки. На це пустять 40 мільярдів. Ще 16 мільярдів піде на розробку нового європейського танку та вдосконалення вже існуючих моделей. 20 мільярдів отримає флот - на закупівлю корветів, фрегатів та підводних човнів.

100 мільярдів євро - астрономічна сума. Утім, експерти кажуть: навіть цих грошей буде недостатньо, щоб швидко перетворити німецький Бундесвер на суперармію. Пояснення банальне - десятки років німецькі політики економили на війську, не інвестуючи у нове озброєння. Та що там озброєння! Кілька років тому стало відомо, що солдати Бундесверу неготові брати повноцінну участь у силах швидкого реагування НАТО. Через дефіцит наметів, бронежилетів та зимового одягу.

До речі, кардинальний розворот Німеччини занепокоїв лише одну країну. Якщо партнери Берліна по НАТО та ЄС взагалі не відреагували на цю новину, то у москві її не тільки помітили, але й обурилися.

марія захарова, офіційна представниця МЗС росії:

Заявление канцлера ФРГ мы воспринимаем, как очередное подтвержение того, что Германия, официальный Берлин, взял курс на форсированную ремилитаризацию своей страны. Чем это может закончиться, увы, всем хорошо знакомо из истории. Для европейской безопасности это означает дальнейшую разбалансировку, дальнейшее повышение рисков. В то время, когда нужно искать возможности для снижения общих угроз, Германия, наоборот, становится на путь эскалации военно-политической обстановки на европейском континенте.

Німці цю заяву не коментували. Вочевидь, не змогли добрати слів.