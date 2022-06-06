У росії готові вдарити по держустановах України: названо умову [ Редагувати ]
У росії назвали умову для ударів по інфраструктурі та держустановам України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету держдуми росії з оборони Андрія Картаполова, пише "Известия".
Це станеться, якщо Київ отримає зброю певного зразка.
росія може завдати ударів по інфраструктурі та держустановам України у разі поставок Києву РСЗВ далекої дії.
по темі
В росії визнають, що вони починають програвати інформаційну війну
Мародерство та зґвалтування, а також збройні розбирання між своїми стали звичним явищем у російській армії
З початку повномасштабного вторгнення на територію України, наші захисники ліквідували більше 31 тисячі окупантів
У Лисичанську зруйновано 60% інфраструктури та житлових забудов
У п'ятницю, 3 червня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо російського вторгнення.