У вівторок, 7 червня, окупанти обстріляли одне з найбільших міст Шосткинського району Середину-Буда. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

Внаслідок чого спалахнули пожежі та була пошкоджена ЛЕП.

За його словами, обстріл почався близько 5 ранку, було сім пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь.

Щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж - пошкоджені, вирують пожежі. Пошкоджена також і лінія електропередач. Загалом, інформація щодо руйнувань уточнюється.

Попередньо, загиблих та поранених серед місцевого населення немає.