Окупанти знову б'ють по Сумській області [ Редагувати ]
У вівторок, 7 червня, окупанти обстріляли одне з найбільших міст Шосткинського району Середину-Буда. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
Внаслідок чого спалахнули пожежі та була пошкоджена ЛЕП.
За його словами, обстріл почався близько 5 ранку, було сім пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь.
Щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж - пошкоджені, вирують пожежі. Пошкоджена також і лінія електропередач. Загалом, інформація щодо руйнувань уточнюється.
Попередньо, загиблих та поранених серед місцевого населення немає.
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