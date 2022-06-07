У росії заявляють, що в новій угоді з Україною не планують обговорювати так званий "статус" Херсонської та Запорізької областей. Це питання нібито закрите для москви як і Крим та Донбас. Про це повідомляє видання "Известия".

москва була готова зупинити спецоперацію ще у березні під час переговорів делегацій в Анталії. Тоді Україна сама запропонувала нейтральний статус та гарантії безпеки без включення до них Донбасу та Криму. володимир путін був готовий піти на цей крок, але на Україну натиснув Захід, і тому Київ відкликав свою пропозицію.

При цьому там також додають, що зараз ведення мирних переговорів неможливе нібито до того часу, поки президент України Володимир Зеленський "не вирішить відновити контакти на рівні переговорних груп".