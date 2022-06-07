Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 31 360 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Найбільше за добу окупанти зазнали втрат на Слов'янському напрямку.
Бойові втрати окупантів на 7 червня орієнтовно склали:
- Особовий склад - близько 31360 (+110);
- Танки - 1390 (+4);
- Бойові броньовані машини - 3416 (+16);
- Артилерійські системи - 694 (+4);
- РСЗВ - 207 (+0);
- Засоби ППО - 96 (+1);
- Літаки - 212 (+1);
- Вертольоти - 177 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 (+2);
- Крилаті ракети - 125 (+0);
- Кораблі / катери - 13 (+0);
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 2405 (+10);
- Спеціальна техніка - 53 (+0).
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