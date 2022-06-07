Росія обстріляла спальний район Харкова, є жертви [ Редагувати ]
Вечором вівторка, 7 червня, стало відомо про новий обстріл Харкова. Мішенню російських окупантів став один із спальних районів міста.
Про це повідомляє радник голови облради Наталія Попова.
"Російські виродки знову обстріляли спальний район Харкова", - написала вона.
За її словами, на зараз вже відомо про трьох поранених та одного загиблого.
Як повідомлялось, за останню добу за даними на 7 червня російські військові обстріляли з РСЗВ Київський та Слобідський райони Харкова та Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Красноградський, Лозівський та Золочівський райони області.
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