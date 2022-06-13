Служба безпеки України затримала ворожого агента у передмісті Харкова. Про це повідомляє СБУ.

Він передавав ФСБ інформацію про українських військових.

Житель Харкова був завербований російською спецслужбою через інтернет. Чоловік передавав кураторці дані про дислокації ЗСУ та інших військових. Також він фіксував координати блокпостів у Харківській області та військові укріплення.

Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка на "гарячому", коли він виконував чергове завдання.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Затриманому вже оголосили підозру. Тепер зловмиснику загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.