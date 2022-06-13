У Вінницькій області сталася ДТП за участі легкового автомобіля й пасажирського автобуса. Внаслідок аварії загинули 4 людей.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ.

Аварія сталася близько о 16:50 у селі Кунка, Гайсинського району. Легковий автомобіль під час руху зіткнувся з пасажирським автобусом "Запоріжжя-Прага", який перевозив 11 пасажирів.

Внаслідок аварії загинули 3 людей, які перебували у автомобілі. Одного важкопораненого доставили до лікарні, однак він також помер.

"Для деблокації тіл залучено 5 осіб та 1 од. техніки ДСНС", - пише пресслужба ДСНС.