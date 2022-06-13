Погода на 14 червня: що обіцяють синоптики [ Редагувати ]
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Погода в Україні у вівторок, 14 червня, стане дещо прохолоднішою. По всій території, крім Одещини, пройдуть дощі та грози.
Червень почався зі спеки, але у вівторок вона послабиться, це дозволить трохи відпочити від пекельного сонця.
Але похолодає не скрізь, на Півдні та Сході. Зокрема, на Херсонщині та Запоріжжі обіцяють +29...+31. У Харківській, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях температура повітря теж перевалюватиме за +30. А в Одещині стовпчик термометра підніметься до 29 градусів.
У західних областях завтра стовпчики термометрів не покажуть більш як 24 градусів тепла. У північних областях, на Вінниччині, у Кропивницькому з районами та на Черкащині очікується протягом дня до 28 градусів тепла.
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