Погода в Україні у вівторок, 14 червня, стане дещо прохолоднішою. По всій території, крім Одещини, пройдуть дощі та грози.

Червень почався зі спеки, але у вівторок вона послабиться, це дозволить трохи відпочити від пекельного сонця.

Але похолодає не скрізь, на Півдні та Сході. Зокрема, на Херсонщині та Запоріжжі обіцяють +29...+31. У Харківській, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях температура повітря теж перевалюватиме за +30. А в Одещині стовпчик термометра підніметься до 29 градусів.

У західних областях завтра стовпчики термометрів не покажуть більш як 24 градусів тепла. У північних областях, на Вінниччині, у Кропивницькому з районами та на Черкащині очікується протягом дня до 28 градусів тепла.