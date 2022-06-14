Українські десантники збили ворожий безпілотник [ Редагувати ]
Підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗС України "приземлив" чергову пташку російських окупантів. Ворожий БПЛА "Орлан-10" здійснював повітряну розвідку українських позицій.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Десантники, помітивши ворожу техніку, прийняли рішення взяти її під свій контроль. Таким чином окупанти лишились без очей.
"Продовжуємо "демілітаризувати" армію країни-окупанта", - йдеться в повідомленні.
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