Тривав 49 років: Данія і Канада вирішили територіальний конфлікт і отримали спільний кордон [ Редагувати ]
Данія і Канада підписали договір про врегулювання територіальної суперечки про приналежність безлюдного острова Ханса, який розташований в протоці Кеннеді. Даний спір тягнувся з 1973 року.
Про це повідомляє сайт МЗС Данії.
Міністерства закордонних справ Канади і Данії домовилися, що острів буде розділений між канадською провінцією і Гренландією, яка є автономною територією у складі Данії. З укладенням договору про розподіл острова у Данії і Канади тепер з'явився сухопутний кордон.
Суперечка про територіальну приналежність острова площею 1,3 кв.км йшла з 1973 року, після того, як Данія і Канада почали вести переговори про морський кордон. У той час рішення долі спірного острова було відкладено, і суперечка вирішилася тільки через майже 50 років.
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