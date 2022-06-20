Окупанти у Мелітопольському районі Запорізької області вже крадуть перший урожай пшениці озимої. Загарбники вже відрапортували про те, що розпочали збір зернових. Урожай вивозять усіма доступними шляхами до Криму.

Зібрати у Мелітопольському районі планують близько двох мільйонів тонн пшениці. Про це окупаційна "влада" розповіла російським пропагандистським ЗМІ.

"У Мелітопольському районі вже стартувало збирання озимої пшениці. За оцінками фермерів та сільгоспвиробників, лише Мелітопольський район у 2022 році збере близько 2 млн тонн зернових", – сказали окупанти та пообіцяли вже найближчими днями розпочати збирання врожаю в інших окупованих районах.

За даними ВВС, нині зерно з окупованих районів Запорізької та Херсонської областей вивозиться двома основними способами. Обидва ведуть до Криму: залізницею та спеціальними вантажівками – зерновозами.

Крім того, окупаційна влада періодично обіцяє, що для цього будуть використовуватися порти Бердянська та Херсона.

Як окупанти вивозять зерно

Як мінімум частина зерновозів, задіяних у вивезенні врожаю, – місцеві, із Запорізької та Херсонської областей. Так, у Криму – у районі Керчі та на трасі Джанкой – Сімферополь – вже було помічено зерновози з українськими номерами.

У деяких колонах було одночасно по 5-10 вантажівок, кожна може перевезти від 30 до 50 тонн зерна. Масштаби крадіжок підтверджують супутникові знімки.

Черга з вантажівок у районі Армянська

Частина зерна, яка опинилася на окупованих територіях, безпосередньо належить українській державі. Це зерно державних підприємств та стратегічні запаси на випадок, наприклад, війни, яка реально розпочалася.

Інша частина – зерно фермерів та агропромислових холдингів. Підприємцям забороняють везти врожай на території, підконтрольні Україні. Натомість окупанти або змушують продати зерно за безцінь, або просто відбирають його.

"Востаннє пропонували 210 доларів за тонну соняшника. А до війни ціна була ціна майже 600 доларів", – розповів один із фермерів у Запорізькій області.

Якщо аграрії від співпраці з окупантами, їх карають.

"Я прожив в окупації більше місяця, а потім поїхав. Фермерів почали тягати по підвалах. Особливо тих, хто з проукраїнською позицією. Так що подумав, що і мене скоро "упакують", тому вирішив забрати сім'ю і поїхати", – розповів інший фермер.