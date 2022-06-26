Саміт G7: прем'єр Японії назвав головні цілі [ Редагувати ]
Всі учасники саміту G7 повинні прагнути підтвердити єдність зі своїми колегами у відповідь на війну росії проти України, інфляцію та інші глобальні виклики. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, пише Japan Today.
Також важливо висловити свою відверту думку про вторгнення рф в Україну.
Я хотів би обмінятися відвертими думками про агресію росії в Україні, зростання цін, ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні та зміну клімату, серед інших викликів, і продемонструвати єдність G7.
Виступаючи перед журналістами в своїй резиденції перед тим, як відправитися в п'ятиденну поїздку на саміт G7, Кісіда також висловив надію на те, що співпраця між Японією і НАТО вийде на новий етап.
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