Болгарія висилає 70 дипломатів рф через "незвичну діяльність" [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков, який пішов у відставку, заявив журналістам у парламенті, що 70 дипломатів посольства росії в Болгарії будуть відкликані і повернуться до москви.
Про це повідомляє Novini.bg.
"Більшість із них працювали на зовнішньополітичні відомства, і їхня дипломатична роль була скоріше прикриттям", - додав Пєтков.
За його словами, це 70 осіб, які обіймали різні офіційні посади в посольстві росії, які займалися незвичайною діяльністю, заявив прем'єр, відмовившись розкрити подробиці, оскільки вони засекречені.
"Це не агресія проти російського народу - просто коли іноземні уряди намагаються втручатися у внутрішні справи Болгарії, у нас є інститути протидії", - підкреслив він.
При цьому у російському посольстві в Софії підтвердили факт висилки дипломатів.
"Болгарія вирішила видворити 70 дипломатів та представників технічного персоналу посольства росії", - цитує ТАСС заяву відомства в Telegram.
При цьому, за даними того ж ТАСС, в МЗС рф, у свою чергу заявили, що Кремль відповість на цей недружній крок Болгарії.
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