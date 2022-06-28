Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков, який пішов у відставку, заявив журналістам у парламенті, що 70 дипломатів посольства росії в Болгарії будуть відкликані і повернуться до москви.

Про це повідомляє Novini.bg.

"Більшість із них працювали на зовнішньополітичні відомства, і їхня дипломатична роль була скоріше прикриттям", - додав Пєтков.

За його словами, це 70 осіб, які обіймали різні офіційні посади в посольстві росії, які займалися незвичайною діяльністю, заявив прем'єр, відмовившись розкрити подробиці, оскільки вони засекречені.

"Це не агресія проти російського народу - просто коли іноземні уряди намагаються втручатися у внутрішні справи Болгарії, у нас є інститути протидії", - підкреслив він.

При цьому у російському посольстві в Софії підтвердили факт висилки дипломатів.

"Болгарія вирішила видворити 70 дипломатів та представників технічного персоналу посольства росії", - цитує ТАСС заяву відомства в Telegram.

При цьому, за даними того ж ТАСС, в МЗС рф, у свою чергу заявили, що Кремль відповість на цей недружній крок Болгарії.