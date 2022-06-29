В Одесі пролунав вибух: що відомо [ Редагувати ]
Фото: pixabay
В Одесі пролунав вибух у середу, 29 червня. Одразу після вибуха почали лунати сирени.
Про це повідомляє "Суспільне Одеса".
"В Одесі пролунав вибух", - йдеться в повідомленні.
Вибух Одесою підтвердив і місцевий активіст Сергій Стерненко. За його словами, по Одесі окупанти вдарили ракетою.
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