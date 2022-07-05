Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про те, що поки немає небезпеки наступу на Харків. Однак влада щодня, починаючи з 24 лютого, готується до цього.

Про це він сказав під час телемарафону.

Розуміємо, що Харків і область для ворога принципові. Важливі стратегічно і відповідно політично, оскільки з 24 числа ми дійсно чинимо опір ворогові, тримаємо наші кордони на лінії зіткнення замкнутими.

За словами Синєгубова, окупанти можуть атакувати з півночі, з північно-східного напрямку.