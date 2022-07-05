Зеленський назвав завдання максимум на цей рік для безпеки України [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Базовий захист від російських ракетних ударів є завданням максимуму для України на 2022 рік.
Про це повідомляє у зверненні президент Володимир Зеленський.
"Ми жодного дня не скорочували і не скорочуватимемо нашу дипломатичну активність, щоб отримати сучасні та достатні протиракетні системи. Це завдання максимум для нашої держави - вже цього року дати базову безпеку для українців, базовий захист від ракетних ударів. Але виконання цього завдання залежить не лише від нас, а й від розуміння партнерами наших фундаментальних потреб", - наголосив він.
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