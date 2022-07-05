Данілов назвав умову, за якої Україна переможе росію до кінця року [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна здатна перемогти у війні з росією до кінця року, але для цього має зійтися кілька чинників.
Про це повідомив в інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данілов для "Апостроф TV".
"Нам дуже хотілося б, щоб це сталося, але для цього мають бути певні фактори. Якщо кількість і якість зброї, яку дають нам партнери, якщо відкриється ленд-ліз та інші можливості для підтримки нашої країни, то таке завдання можна виконати. Якщо цього не буде, ми розуміємо, що буде дуже складно, але ми продовжуватимемо боротьбу за незалежність", - зазначив він.
Він також наголосив, що перемогою у війні буде повернення державних кордонів станом на 1991 рік.
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