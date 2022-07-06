Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у розмові зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок наголосив на нагальній необхідності збільшення поставок німецьких самохідних гаубиць і РСЗВ в Україну.

Про це повідомляє Кулеба в Twitter.

Також політики скоординували подальші кроки щодо розблокування експорту продовольства з України.

Очільники МЗС поговорили напередодні зустрічі міністрів G20. Вони обоє погодилися тиснути на росію.