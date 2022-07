Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у розмові зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок наголосив на нагальній необхідності збільшення поставок німецьких самохідних гаубиць і РСЗВ в Україну.

Про це повідомляє Кулеба в Twitter.

Також політики скоординували подальші кроки щодо розблокування експорту продовольства з України.

Очільники МЗС поговорили напередодні зустрічі міністрів G20. Вони обоє погодилися тиснути на росію.

I had a call with @ABaerbock ahead of the G20 ministerial meeting. We both agreed to put pressure on Russia. I emphasized the urgent need to increase supplies of German self-propelled howitzers and MLRS to Ukraine. We coordinated further steps to unblock Ukraine’s food exports.