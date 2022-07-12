У школах, садочках, гуртожитках , а ще посеред гір. Тікаючи від ракет та обстрілів, де тільки не опинилися українці ховаючись від війни. На Закарпатті оселилися кілька тисяч біженців просто в горах на території національних парків.

Волонтери облаштували людям житло. Закордонне зоологічне товариство вже більше 10 років співпрацює у природоохоронній галузі на Закарпатті. Черговий вантаж направили в Іршаву. Що привезли - розкажуть наші кореспонденти

Густий ліс, чарівне озеро, гори… Тут, серед наймовірної краси на Міжгірщині, оселилися переселенці з найгарячіших місць України.

Адмінбудівлю Національного парку Синевір облаштували силами благодійників іще у перші дні війни. Оселили тут майже двісті людей.

Василь Росада - начальник відділу юриичного забезпечення Національного парку "Синевір":

Довелося в такому екстремальному режимі облаштовувпти тепло, облаштовувати належним чином водопостачання. Все в такому русі, ніби саме з собою, і це якраз те, що говорить, справжні друзі пізнаються у біді.

А ось надійшла і чергова допомога від друзів із Франкфурта.

Тут ми маємо ліжка, дуже компактні, дуже потрібні, різні крупи різних типів, і борошно. Весь товар куплений в Україні для того, аби підтримати українського виробника.

Вже 10 років Франкфуртське зоологічне товариство допомагає нацпаркам України у природоохороні: збереження лісів, наукова робота, обладнання. З самого початку повномасштабного вторгнення росії - не лишилися осторонь, а взялися підтримувати тих, хто втратив усе.

Василь Мочан - представник Франкфуртського зоологічного товариства на Закарпатті:

Ми підтримали з того часу десь порядка 3 тисяч осіб, облаштування кухні чи санвузлів, до їжі, засобів гігієни.

Цього разу привезли допомогу не лише переселенцям у Нацпарку, а й тим, які живуть у сусідних громадах. Іван запакував продуктами дві машини. Все необхідне везе до Іршавської ОТГ.

Іван Васильцюн - заступник Іршавського міського голови:

Приймаємо ще людей, які на сьогоднішній день приїжджають. Вчора на туристичну базу заїхало ще 116 вп дітей. Ця проблема лягла на плечі органів місцевого самоврядування, це все на плечах нашої ОТГ.

Пан Василь представляє Франкфуртське зоологічне товариство на Закарпатті. Звітує колегам про зроблене.

Німецькі колеги запевняють - допомагатимуть, скільки буде потрібно. Переконані, аби наблизити перемогу - треба підтримувати один одного.

Коли почалася війна, нам довелося змінити нашу роботу. Багато людей постраждали, і знайшли місце спокою тут. Ми зрозуміли, що маємо допомогти, і запровадити новий проект, допомогти людям у нелегкій ситуації.

І якою страшною б не була біда, головне - триматися гуртом.