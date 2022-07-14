Ракетний удар по Запоріжжю: кількість поранених збільшилася [ Редагувати ]
Кількість поранених внаслідок ракетного удару по підприємству в Запоріжжі становить 16. Жертв внаслідок ворожої атаки немає. Про це повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв в ефірі телемарафону.
Вчора у нас було два ракетних прильоти по одному з підприємств нашого міста. Постраждали 16 осіб, їм одразу надали медичну допомогу. П'ятеро отримали її амбулаторно, а решту - госпіталізували, у них різні ступені тяжкості поранень, але загрози життю немає.
по темі
14 липня у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Рятувальники опублікували відео наслідків ворожого удару
Окупанти вночі завдали ракетного удару по Одеській області
В результаті ранкового обстрілу Миколаєва поранення отримали щонайменше 12 людей
Вранці 12 липня окупанти масовано обстріляли Миколаїв ракетами
У понеділок, 11 липня, окупаційні війська обстріляли Харків