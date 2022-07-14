Ракетна атака на Вінницю: кількість жертв продовжує зростати [ Редагувати ]
Джерело: 24tv.ua
Кількість загиблих від ракетного удару російських військ по Вінниці 14 липня зросла до 23, з них 3 дитини.
Рятувальники продовжують шукати 42 людей, зв’язок з якими відсутній.
Окрім цього, 115 осіб звернулися за допомогою внаслідок удару. Госпіталізовали 64 людей, у тому числі 2 дитини. 34 особи перебувають у важкому стані, 5 - у критичному.
На місці від ДСНС працює 348 осіб та 42 одиниці техніки.
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