Під Харковом росіяни обладнали морг для своїх військових [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому селищі Борова в Харківській області росіяни обладнали морг, куди звозять своїх військових. Про це повідомляє Борівська селищна рада.
Кількість трупів постійно зростає, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдатів в боях як в сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій.
На території одного з сільськогосподарських підприємств Борової окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових.
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