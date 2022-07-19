У тимчасово окупованому селищі Борова в Харківській області росіяни обладнали морг, куди звозять своїх військових. Про це повідомляє Борівська селищна рада.

Кількість трупів постійно зростає, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдатів в боях як в сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій.