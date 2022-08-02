Станом на вівторок, 2 серпня, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За минулу добу росіяни вбили трьох цивільних, ще стільки ж людей отримали поранення.

За 1 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: 2 в Мар'їнці і 1 в Бахмуті. Ще 3 людини отримали поранення.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 671 людина. У той час як 1738 мирних громадян отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.