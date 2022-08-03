Магнітні бурі в серпні 2022: всі небезпечні дати [ Редагувати ]
Вчені дали прогноз по магнітних бурях в серпні 2022 року.
За даними Livescience, вже 3 серпня Землю накриє магнітною бурею. Прогноз для більшості жителів планети сприятливий - буря буде слабка і її відчують тільки люди з підвищеною метеочутливістю.
Рівень цієї бурі не перевищить позначки G1. Може бути невелике погіршення самопочуття і незначні коливання в електромережах. Також може торкнутися функції роботи супутників і системи GPS.
Згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних і атмосферних досліджень США, наступна магнітна буря накриє Землю 4-5 серпня.
Ще одна буря рівня G1 очікується 17 серпня і можливі магнітні коливання 18-19 серпня.
Також вчені відзначили, що нестабільні умови сонячної погоди можливі 6, 11-12 і 20 серпня.
Як впливає магнітна буря на людину
Вчені вважають, що магнітні бурі слабкої та помірної потужності не можуть впливати на людину. Однак саме в такі дні люди відзначають погіршення свого здоров'я.
При магнітних бурях багато людей скаржаться на швидку стомлюваність, головні болі, проблеми зі сном, загострення хронічних захворювань, погіршення загального самопочуття, тривожність, дратівливість, скачки тиску і прискорене серцебиття.
по темі
На поверхні Сонця вчені виявили нову пляму, яка спровокувала величезний сонячний спалах класу М
Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про хворобу, яка мучить її з дитинства
Це психологічна та фізична реабілітація, яку проводять із допомогою верхової їзди на конях. Здебільшого до фахівців звертаються бійці, які втратили кінцівки.
З 1 серпня антибіотики в Україні можна купити лише за рецептом. Рішення ухвалили, щоб контролювати продаж та запобігти самолікуванню такими препаратами.
Для жінки зачіска має велике значення. Але вона потребує ретельного догляду за собою, тільки тоді волосся виглядатиме красивим і здоровим