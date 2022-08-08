Окупанти підписали розпорядження про проведення "референдуму" в Запорізькій області [ Редагувати ]
Фото: Укрінформ
Проросійський колаборант окупованої частини Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження про проведення так званого "референдуму" про "возз'єднання регіону з росією". Про це повідомляють "РИА Новости".
За даними видання, окупант підписав документ в рамках форуму громадського руху Запорізької області "Ми разом з росією", який проходить в окупованому Мелітополі.
по темі
Prev Next
08 серпня 2022 12:58 "Окупанти погрожують підірвати заміновану Запорізьку АЕС" – "Енергоатом"
Окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати
08 серпня 2022 14:34 Розширення санкцій проти росії: текст проєкту
Україна збирається розширити санкції проти росії та її громадян
08 серпня 2022 11:30 В Умані прогриміли вибухи під час повітряної тривоги
У понеділок, 8 серпня, в Умані (Черкаська область) пролунали вибухи
07 серпня 2022 14:52 Обстріл Запорізької АЕС: постраждав працівник
У суботу ввечері, 6 серпня, знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС
07 серпня 2022 14:36 Ситуація на фронтах 7 серпня: карта бойових дій
Станом на 7 серпня, було оприлюднено свіжу карту війни в Україні