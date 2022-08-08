Проросійський колаборант окупованої частини Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження про проведення так званого "референдуму" про "возз'єднання регіону з росією". Про це повідомляють "РИА Новости".

За даними видання, окупант підписав документ в рамках форуму громадського руху Запорізької області "Ми разом з росією", який проходить в окупованому Мелітополі.